По словам первого замглавы ведомства Павла Сорокина, при необходимости могут быть приняты дополнительные ограничения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ готово принять любые необходимые меры по стабилизации рынка топлива, в том числе ограничительного характера. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Все необходимые меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если потребуются ограничения дополнительные какие-то, то эти ограничения тоже могут быть приняты", - сказал он.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ для всех участников рынка и введение запрета на экспорт дизельного топлива также для всех участников рынка до конца 2025 года.

Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.

Об уже принятых мерах

Ранее нефтяным компаниям было рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Вице-премьер РФ Александр Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, и сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.