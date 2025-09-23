Стоимость выросла до 73,6 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах выросла до рекордных уровней, превысив 73,6 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 1,07% - до 73,644 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,4% - до 79,176 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,7% - до 72,209 тыс. рублей за тонну, подбираясь к рекордным значениям сентября 2023 года. Топочный мазут подорожал на 1,06% - до 24,955 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 0,92% - до 72,769 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 2,33% - до 18,307 тыс. рублей за тонну.

Ранее источник ТАСС в отрасли сообщил, что профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ и введение запрета на экспорт дизельного топлива для всех участников рынка до конца 2025 года.