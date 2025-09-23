Участниками мероприятия станут около 2 тыс. человек

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 соглашений планируют подписать на первом бизнес-форуме "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность", который пройдет в Казани в октябре. Об этом сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Между бизнес-альянсами российскими и индийскими мы подготовили документы. Разработан ряд документов для скрепления намерений о сотрудничестве между образовательными учреждениями, что тоже очень важно. И также - коммерческие, контрактные. Всего пока 20 соглашений на карандаше, которые планируем на площадке подписать", - сказала Минуллина.

Она также добавила, что на первом форуме ожидается порядка 2 тыс. участников, в том числе примут участие чиновники из федерального правительства Индии и представители администраций индийских штатов. Также ожидается участие посла Индии в Российской Федерации.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет 8-9 октября на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева.