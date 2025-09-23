Запасов топлива для резервного питания на Запорожской АЭС достаточно, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

​​​​​​МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - сказала она, уточнив, что станция отключена от последней - "Днепровской" - линии энергоснабжения.

По ее словам, на данный момент запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта. Ранее ТАСС на ЗАЭС сообщали, что работа на последней оставшейся линии создает "постоянный напряженный режим", поскольку в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы для питания насосов системы охлаждения реакторов.

При этом прецеденты полного блэкаута уже неоднократно случались. Так, 4 июля в результате отключения линии "Днепровская" Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.