По словам американского лидера, торговые пошлины, которые Соединенные Штаты ввели в отношении большинства стран, являются защитным механизмом

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести торговлю со всеми странами при условии соблюдения принципов справедливости и взаимности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"США хотят вести торговлю и устойчивую коммерческую деятельность со всеми странами. Мы собираемся помогать странам [в сфере торговли], но это должно вестись справедливо и на взаимной основе", - сказал он в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Трампа, торговые пошлины, которые американская администрация ввела в отношении большинства стран мира, являются не чем иным, как защитным механизмом.

"Многие из тарифов бесконтрольно вводились в отношении нас, поэтому мы использовали пошлины в качестве защитного механизма, - заявил он. - Мы также используем тарифы, чтобы защищать наш суверенитет и безопасность по всему миру".