О чем Трамп заявил в ООН

Мир вступил в стадию одного из величайших кризисов в своей истории, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению американского лидера, ООН несет ответственность за бездействие при урегулировании международных кризисов, подчеркнул свою роль в урегулировании украинского кризиса и подверг критике теорию изменения климата.

ТАСС собрал основные заявления американского лидера.

Мир в кризисе

Шесть лет назад "мир процветал", теперь же он вступил в эпоху одного из величайших кризисов: "С тех пор орудия войны нарушили мир, который я выковал на двух континентах. Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени".

Ядерное оружие является самой серьезной угрозой для мира: "Нет сегодня на планете угрозы большей, чем самый опасный и разрушительный из созданных человеком видов оружия (ядерное - прим. ТАСС), которого, как вы знаете, у США много" .

США намерены возглавить международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: "Надеюсь, ООН могла бы сыграть в этом конструктивную роль".

© ТАСС/ Ruptly/ UN Web TV

Обвинения в адрес ООН

ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы, в том числе конфликт на Украине: "К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок. Все, что я получил от ООН, это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер".

ООН нерационально расходует выделяемые средства, в том числе и в вопросе реновации штаб-квартиры: "У них был огромный перерасход средств, между $2 млрд и $4 млрд. <…> К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах".

"Климатические изменения - это величайшее мошенничество. <...> Все предсказания ООН и многих других организация, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными".

© ТАСС/ Ruptly/ UN Web TV

Урегулирование конфликта на Украине

США упорно работают над разрешением украинского конфликта, однако вопреки ожиданиям процесс урегулирования оказался гораздо сложнее, чем виделось изначально: "Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов - как хороших, так и плохих".

Индия, Китай и несколько стран НАТО выступают спонсорами украинского конфликта, поскольку продолжают закупать российские энергоносители: "Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России" .

Пошлины на российскую нефть