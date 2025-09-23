Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании международных кризисов

Президент США выразил сожаление, что ему пришлось заниматься этими процессами вместо организации

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим (урегулированием военных конфликтов - прим. ТАСС) вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок, - сказал он. - Все, что я получил от ООН, это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер".

Трамп также выступил с утверждением, что всемирная организация сегодня совершенно не реализует свой потенциал.