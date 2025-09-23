Трамп заявил, что упорно работает над урегулированием конфликта на Украине

Президент США отметил, что украинский конфликт никогда не начался бы, если бы к власти не пришел его предшественник на посту американского лидера Джо Байден

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что упорно работает над разрешением украинского конфликта.

"Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей [в ходе конфликта] на Украине. <...> Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов - как хороших, так и плохих", - сказал он, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине никогда не начался бы, если бы к власти не пришел его предшественник на посту президента США Джо Байден.