МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне выступления президента США Дональда Трампа на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным на 17:00 мск, до начала выступления Трампа, стоимость Brent росла на 1,5%, до $67,56 за баррель.

К 18:06 мск цена фьючерса на нефть Brent ускорила рост и торговалась на уровне $67,93 за баррель (+2,06%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года рос на 2,21% - до $63,72 за баррель.

Президент США, в частности, подверг критике Индию, Китай и американских союзников в НАТО за закупку российских энергоносителей.