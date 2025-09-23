Новосибирский зоопарк возобновит работу 24 сентября

Больше 10 животных погибли в огне

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк готов возобновить работу на следующий день после пожара. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения Андрей Шило.

"Да, возобновим работу [завтра]", - сказал Шило, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно площадь пожара составила 180 кв м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Больше 10 животных погибли в огне.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.