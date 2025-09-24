Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил высокие темпы работ по восстановлению данных территорий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вложения из федерального бюджета РФ в регионы Донбасса и Новороссии после воссоединения данных территорий с Россией на их восстановление в перспективе многократно окупятся, так как прогнозно на их долю будет приходиться не менее 10% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Потенциал данных территорий огромен для страны. Украины высасывала с них все, потому что они были "донорами". Данные территории отработают то, что мы сегодня вкладываем сторицей, потому что для нашего ВВП они дадут не менее 10% - это огромная сумма, которая перекроет все вложения , - сказал Водолацкий.

Он выразил благодарность регионам, осуществляющим шефство над Новороссией и Донбассом, отметив высокие темпы работ по восстановлению данных территорий.

Все 82 субъекта сегодня шефствуют над нашими городами и районами четырех территорий. Они делают работу, которую нужно было делать за десятилетия, они сделали за три года , - резюмировал собеседник агентства.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.