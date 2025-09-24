Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает в рамках мер по финансированию обороны и безопасности повышение НДС, а также усиление налоговой нагрузки на игорный бизнес

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при возвращении к нулевому структурному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции, сообщила пресс-служба ЦБ РФ, комментируя поправки в Налоговый кодекс.

"Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября. Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части. При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - сообщил регулятор.

Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает в рамках мер по финансированию обороны и безопасности повышение НДС, а также усиление налоговой нагрузки на игорный бизнес.