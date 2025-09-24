Прибыли два пассажирских самолета, в том числе из Японии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга принял первые самолеты после супертайфуна "Рагаса". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Прибыли два пассажирских самолета, в том числе из Японии, и один грузовой борт", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшие часы в Гонконге ожидают прибытия самолетов из Великобритании и США.

Ранее диспетчерская служба аэропорта ввиду неблагоприятных погодных условий настоятельно рекомендовала не осуществлять вылеты в направлении Гонконга до 08:40 мск 24 сентября. Эта рекомендация была продлена и затем отменена.

По официальным данным, число пострадавших в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) в результате инцидентов, связанных с тайфуном "Рагаса", составило 101. В 50 временных убежищах размещены 905 человек. Власти получили более 1 тыс. сообщений о рухнувших деревьях. Зарегистрировано 22 случая затопления в прибрежных районах и 4 оползня.