Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов

Такое количество сообщений в ведомстве связали с мерами банков против операций с признаками дроп-схем

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с начала 2025 года получила 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Количество обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в Федеральную службу по финансовому мониторингу, по вопросам блокировки их счетов, в 2025 году возросло и составило 840 обращений", - говорится в сообщении Росфинмониторинга.

В ведомстве пояснили ТАСС, что рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп-схем, когда граждан вовлекают в расчеты теневого бизнеса или вывод преступных средств. Ограничения могут быть вызваны как законом о противодействии отмыванию доходов (№115-ФЗ), так и изменениями в законодательство о национальной платежной системе (№161-ФЗ).

В Росфинмониторинге также подчеркнули, что законодательством предусмотрен механизм защиты прав клиентов. При отказе банка в проведении операции гражданин вправе предоставить документы, опровергающие основания для блокировки. Если кредитная организация не удовлетворит запрос, решение можно обжаловать в межведомственной комиссии при Банке России или в суде. Кроме того, клиент вправе обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке.

В ведомстве отметили, что антиотмывочное законодательство в настоящее время обеспечивает возможность эффективной защиты прав и законных интересов клиентов финансовых организаций. Его доработка в соответствующей части не планируется.

Позиция ЦБ

ЦБ со своей стороны, отвечая на запрос ТАСС, напомнил, что в августе 2025 года Банк России выпустил информационное письмо, в котором обязал кредитные организации доносить до клиентов полную и понятную информацию о причинах блокировки счетов и карт, а также о порядке действий для снятия ограничений.

Регулятор потребовал от банков четко разграничивать в уведомлениях требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", направленного на противодействие мошенничеству. В информационном письме Банка России также подчеркивается, что недопустимо вводить двойные ограничения со ссылкой на оба закона одновременно без достаточных на то оснований.

"Клиенты банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению), должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания", - сообщается в информационном письме регулятора, адресованном кредитным организациям.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по вопросу необоснованных блокировок средств граждан и заявила о важности принятия мер, чтобы средства добросовестных людей не блокировались.

Мнение юристов

Блокировка счетов добросовестных клиентов из-за нечетких формулировок банков остается острой проблемой, отмечают юристы. Как сообщил ТАСС управляющий партнер юридической компании "Провъ" Александр Киселев, созданный для борьбы с мошенниками механизм - база данных о переводах без согласия клиента - зачастую затрагивает законопослушных граждан, а смешение банками ссылок на разные законы вводит людей в заблуждение и усложняет процедуру разблокировки.

"Добросовестные клиенты нередко попадают в базу данных и оказываются под подозрением в результате злоупотребления правовым механизмом. - сказал Киселев. - В нашей практике была клиентка, реквизиты которой попали в базу данных по технической ошибке. Клиентка на протяжении полугода направляла обращения в банк и Банк России, чтобы оспорить данное внесение. Только после судебного разбирательства удалось снять ограничения, а вся процедура исключения стоила клиенту года возможности пользования банковскими картами".

О законах

Федеральный закон №115-ФЗ направлен на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, в то время как федеральный закон №161-ФЗ регулирует национальную платежную систему и, в частности, содержит меры по защите от мошеннических операций.