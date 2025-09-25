Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками назвал огромным потенциал этого региона для страны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Запад оценивает объемы запасов полезных ископаемых в Донбассе и Новороссии в 16 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В Минприроды РФ ранее сообщали о том, что ведомство готовит программу геологоразведки критических минералов в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне.

"Потенциал данных территорий [Донбасса и Новороссии] очень огромен для страны. По оценкам, опять же, западных специалистов, около 16 триллионов рублей [составляют] только запасы редкоземельных, угля и иных полезных ископаемых на данных территориях. Не говоря уже о людском потенциале", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с момента воссоединения с РФ в Донбассе и Новороссии при поддержке других регионов РФ идет масштабное восстановление. За три года на территориях появились новые бульвары, строится инфраструктура, восстанавливаются и появляются новые предприятия.

Донбасс и Новороссия считались самыми богатыми в сфере полезных ископаемых территорий Украины, после победы на выборах президент США Дональд Трамп подписал с Киевом соглашение по добыче полезных ископаемых, оно состоит из 11 пунктов. В документе лишь одной фразой упоминается о том, что США будут способствовать получению Украиной гарантий безопасности. Как отмечал Зеленский, это не удовлетворяло первоначальным требованиям Киева.