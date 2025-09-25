На заправках в регионе наблюдается нехватка 92-го и 95-го бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Перебои с поставками бензина марки Аи-95 в Республику Крым планируют ликвидировать в течение двух дней, марки Аи-92 - в течение двух недель, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки Аи-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92", - написал он в своем Telegram-канале. Он призвал крымчан и гостей региона набраться терпения.

Как передает корреспондент ТАСС, на заправках в регионе наблюдается нехватка 92-го и 95-го бензина, по ряду АЗС топливо этих марок отсутствует, а на некоторых АЗС его выдают по талонам. Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк призвал граждан не создавать искусственный спрос и не покупать топливо про запас.