ЦБ введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже

Он заработает в ноябре

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Национальный норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых банков заработает на месяц позже ранее запланированного, в начале ноября 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях XXII Международного банковского форума.

"Национальный норматив краткосрочной ликвидности. Банки просили даже его [внедрение] ускорить, потому что он получается мягче базельского. Могу сказать, что это не было самоцелью, это получилось по результатам калибровки в соответствии с национальными особенностями. Мы его собирались ввести с 1 октября, но потребуется уточнение нормативного акта с Минюстом, поэтому рассчитываем, что в начале ноября он вступит в силу", - сказала она.

В августе Банк России направил в Минюст документ, определяющий порядок расчета национального норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций.

Новый норматив отражает российскую специфику в регулировании. Он разработан на данных отечественных банков, а состав высоколиквидных активов (ВЛА) определен с учетом активов, обращающихся на внутреннем рынке. Чтобы переход был плавным, в 2025 году минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%.