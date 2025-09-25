Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что для менеджеров госкомпаний нужно создать эффективную систему стимулов

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Первое публичное размещение акций (IPO) компаний с государственным участием должно быть хорошо подготовлено, чтобы инвесторы не разочаровались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

"На мой взгляд, критическая важность - это создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для того, чтобы они выходили на IPO. Просто их включить в какой-то список и считать, что от этого менеджеры сразу подготовят хороший IPO, мне кажется, это несколько наивно. Нужно включать систему стимулов. У нас единая позиция с Минфином, нам нужно не просто IPO, а нам нужно хорошо подготовленное IPO госкомпании для того, чтобы инвесторы не разочаровались. То есть, это должна быть очень хорошая подготовка. И на мой взгляд нужно создавать вот систему стимулов", - сказала Набиуллина.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин рассчитывает на проведение IPO нескольких компаний с государственным участием в 2026 году. Это часть работы по повышению доверия к финансовой системе и развитию фондового рынка, указал он.