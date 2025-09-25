Эксперт Тарбаев: туристическая индустрия РФ находится в начале большого роста

Председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры отметил, что активизировался внутренний туризм

СВЕТЛОГОРСК /КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 25 сентября. / ТАСС/. Туристическая индустрия России находится в начале большого роста, активизировался внутренний туризм, задача - достичь вклада отрасли в ВВП страны до 5% к 2030 году. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, выступая на Балтийском туристическом форуме в Светлогорске.

"Мы с вами находимся в начале большого роста туристической индустрии. И вот сегодня закладываются правила, те парадигмы, по которым, я думаю, в ближайшие 20 лет наш туризм будет развиваться", - сказал он. Тарбаев отметил рост вклада туротрасли в экономику страны. "Если мы фиксировали два года назад вклад в ВВП страны 2,6%, то сейчас мы растем, и наша задача вырасти до 5% к 2030 году. Я думаю, что эту планку тоже можно преодолеть", - сказал он. По словам Тарбаева, каждый год растет и внутренний туризм. "Начиная с 2024 года по 2025 год, по подсчетам, он на 20% вырос. В этом году мы уже преодолели цифру в 100 млн внутренних поездок, а у нас, напомню, цель стоит 140 млн поездок к 2030 году. Я думаю, что мы раньше к этой цене подойдем", - сказал он.

При этом Тарбаев отметил, что бизнес начал подходить к туризму уже более осознанно, появились игроки, формируется рынок. Он считает, что государство должно трансформировать свое отношение к туризму, ведь раньше к нему относились, как к части культуры. "Могу сказать, что вот это инерционное отношение к туризму в разных регионах еще сохраняется, то есть мне кажется, что государство в этом смысле еще не в полной мере трансформировалось в понимании того, что туризм - это сегодня уже экономика, экономика серьезная", - отметил он.

Балтийский туристический форум проходит с 25 по 27 сентября. Тема форума этого года "Дизайн впечатлений" отражает актуальный тренд развития внутреннего и въездного туризма через формирование уникальных пользовательских сценариев, эмоций и маршрутов. Форум собрал представителей туристического бизнеса, органов региональной и муниципальной власти, предпринимателей, а также ведущих экспертов отрасли со всей России.