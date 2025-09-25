Лавров: доля стран БРИКС в глобальном ВВП достигает 40%

Глава МИД РФ напомнил, что на саммите БРИКС в Казани выдвинули конкретные предложения по созданию новой инфраструктуры расчетов, формированию самостоятельных биржевых, инвестиционных механизмов

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати обратил внимание на значительную долю стран БРИКС в мировом ВВП, которая достигла 40%.

"Доля стран БРИКС (40% по паритету покупательной способности) в глобальном ВВП еще до расширения объединения превысила аналогичный показатель Группы семи (29%)", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на совещании, которое проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров напомнил, что на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года выдвинуты конкретные предложения по созданию новой инфраструктуры расчетов, формированию самостоятельных биржевых, инвестиционных механизмов, а также стартовала работа по учреждению банка развития ШОС. "Эти инициативы должны повысить эффективность экономического взаимодействия стран мирового большинства, оградить его от недобросовестной конкуренции", - уверен российский министр.

На его взгляд, "неуклонно возрастающие роль и значение таких многосторонних структур глобального управления, как БРИКС и ШОС - свидетельство становления многополярного мира и образец равноправной дипломатии".