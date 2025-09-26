На возобновление работы нужно несколько недель, сообщил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уцелевшая нитка системы газопроводов "Северный поток" технически готова к работе и может быть в сжатые сроки запущена в эксплуатацию, но лишь в случае потепления отношений между Россией и ЕС. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Ровно три года назад - 26 сентября 2022 года - на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" был совершен беспрецедентный теракт, в результате которого из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Газопровод "Северный поток" протяженностью 1 224 км проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии, его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Строительство аналогичного по мощности "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года, но газопровод так и не успели ввести в эксплуатацию.

"Да, насколько мне известно, уцелевшая нитка с технической точки зрения готова к эксплуатации и может быть запущена достаточно быстро (в течение нескольких недель)", - заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.

Уцелевшая нитка "Северного потока - 2" была своевременно законсервирована "Газпромом", в ней сохраняется необходимый рабочий объем газа и рабочее давление, указал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

При этом, поскольку нитка не была подвергнута какому-либо внешнему воздействию, все экологические и технические разрешения со стороны немецких и датских властей, которые она получила на конец 2021 года, де-юре должны по-прежнему быть действительными, отметил эксперт.

Политические перспективы запуска уцелевшей нитки

Хотя технически последняя из четырех веток "Северных потоков" готова к работе и ее запуск отвечает интересам как европейских стран, так и России, ввод в эксплуатацию в обозримом будущем маловероятен, считают эксперты.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв был произведен при поддержке США. Служба внешней разведки РФ сообщала, что располагает сведениями о прямой причастности к теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб, а американский публицист Сеймур Херш написал в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Однако западная пресса заявляет, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки", которыми якобы оказались семь граждан Украины.

"Для начала неплохо бы завершить расследование, наказать виновных и возместить ущерб от террористического акта против критической инфраструктуры, имеющей статус трансевропейской сети", - подчеркнул Гривач.

"Учитывая 18-й пакет санкций, намерение ЕС полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа не позднее 1 января 2028 года и общий политический контекст в Германии и ЕС, не проглядывается никаких перспектив в обозримом будущем для того, чтобы не то, что этот газопровод заработал, а в том, чтобы даже начались серьезные переговоры между, допустим, Германией и Россией о возобновлении его работы в том или ином виде. То есть для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки необходимо сначала прийти к какому-то серьезному общеполитическому потеплению между Россией и ЕС, что пока выглядит маловероятным", - отметил Белогорьев.

Кроме того, предлагаемое посредничество США в запуске "Северных потоков" является не более, чем информационным вбросом администрации президента США Дональда Трампа, который пытается использовать эту тему в качестве "приманки" для России, заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов. По его словам, ослабление санкций со стороны США или их вхождение в проект в качестве оператора не изменит ситуацию.