Cледующие пассажирские поезда проследуют измененным маршрутам через станцию Батецкая

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Два пассажирских поезда "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по измененному маршруту движения после взрыва на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

"26 сентября 2025 года на Октябрьской железной дороге по техническим причинам следующие пассажирские поезда проследуют измененным маршрутам через станцию Батецкая: №810 "Ласточка" сообщением Псков - Санкт-Петербург, №809 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Псков", - отмечается в сообщении.

Утром в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что взрыв произошел на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса в Псковской области. Пострадавших нет.