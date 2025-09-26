Трамп: Венгрия и Словакия не смогут отказаться от российской нефти

По словам президента США, он не хочет, чтобы "люди винили" эти две страны

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.

"Кто действительно не может [отказаться от российской нефти], это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет замечательного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет только один трубопровод", - заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме в четверг.

"Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди винили их", - подчеркнул Трамп, отметив, что у Турции в свою очередь есть "множество вариантов".