Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки нефти у России

При этом президент США не ответил, согласился ли глава турецкой республики отказаться от импорта нефти из РФ

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки российской нефти.

Во время общения с журналистами в Белом доме в четверг Трамп заявил, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли президент Турции Тайип Эрдоган прекратить импорт российской нефти. "Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал", - заявил американский лидер. "Я уверен, что он прекратит [поставки]. Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее (нефть - прим. ТАСС) у множества других людей", - добавил Трамп.

"Кто действительно не может [отказаться от российской нефти], это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет замечательного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет только один трубопровод", - продолжил Трамп. "Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди винили их", - подчеркнул хозяин Белого дома, отметив, что у Турции в свою очередь есть "множество вариантов".

В январе 2025 года газета Hurriyet со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) сообщила, что Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.