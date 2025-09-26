Мохаммад Эслами и министр энергетики РФ уделили основное внимание реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами провел в Москве встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Об этом сообщила пресс-служба ОАЭИ.

По ее информации, на встрече основное внимание было уделено реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики. Эслами в ходе переговоров с Цивилевым подчеркнул важность сотрудничества с Москвой для Тегерана.

Ранее в пятницу Иран и Россия подписали соглашение на сумму $25 млрд о строительстве АЭС "Хормоз" в провинции Хормозган на юге исламской республики.