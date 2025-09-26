Песков: Турция продолжит покупать у РФ выгодные для себя товары

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что "Турецкий поток" работает на полную мощность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что Турция откажется от российского газа. По его мнению, республика будет продолжать выгодную для нее торговлю с РФ определенными видами товаров.

"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков. "Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой. Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать", - заявил представитель Кремля.

В январе 2025 года газета Hürriyet со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергетических рынков сообщила, что Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.