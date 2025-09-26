В акциях приняли участие около 50 отелей и санаториев

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Бронирование в средствах размещения Сочи осенью сохраняется на уровне 70%. Этот показатель обусловлен акциями на отдых от сочинских отельеров, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Ранее председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в беседе с ТАСС отмечал, что летом 2025 года загрузка ряда сочинских гостиниц упала на 5-7%, а выручка - на 15-18%. Представители отрасли оценили прошедший в Сочи высокий сезон как сложный.

"В этом году крупные курортные предприятия активно поддержали нашу инициативу. Совместными усилиями мы не только существенно расширили программу льгот на бархатный сезон, но и сформировали привлекательные предложения уже летом, - написал Прошунин в Telegram-канале. - В акциях приняли участие около 50 отелей и санаториев, что позволило Сочи продемонстрировать высокий процент осенних бронирований - на сегодня это почти 70% номерного фонда".

В то же время средняя загрузка сочинских санаториев осенью составляет порядка 90%, уточнили в пресс-службе администрации курорта. Всего гостей в Сочи принимают около 2,4 тыс. средств размещений, 57 из них - санатории и пансионаты с лечением.

По данным властей Сочи, осенью в ряде отелей и санаториев Сочи действуют скидки от 20 до 50% на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение в сентябре - ноябре. Кроме того, часть отелей предоставили возможность отдыха по заниженным ценам для жителей Краснодарского края, а спецтарифы на короткие выходные предусмотрены для жителей Южного федерального округа, Москвы и Московской области.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.