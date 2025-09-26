Гендиректор организации отметил, что агентство не является "мировым полицейским"

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может осуществлять инспекционную деятельность в Израиле, потому что еврейское государство, в отличие от Ирана, не подписало Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, выступая в Москве на Мировой атомной неделе.

"Важно понимать, что МАГАТЭ не мировой полицейский. Оно проводит инспекции в Иране, но не надзирает за объектами в Израиле. Оно не может инспектировать какие угодно объекты. Соответствующие полномочия агентству дают соответствующие договоры - о нераспространении ядерного оружия. Это добровольное решение [государств]. Иран является стороной такого соглашения, и поэтому за его объектами ведется надзор. Израиль - нет", - сказал он.