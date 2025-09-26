Удары по объектам ядерной инфраструктуры недопустимы вне зависимости от того, на территории какой страны они расположены, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, агентство воздерживается от того, чтобы "показывать пальцем" на виновных в обстрелах Запорожской АЭС, чтобы сохранять возможность диалога и с Россией, и с Украиной.

ТАСС собрал основные заявления главы МАГАТЭ.

О наблюдении за ситуацией на ЗАЭС

МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС в целях обеспечения ее безопасности: "Указание на ответственных ограничивает возможности взаимодействия со сторонами конфликта. Мы воздерживаемся от установления прецедента указанием на виновных, что могло бы осложнить работу агентства по основной задаче - обеспечению ядерной безопасности".

Агентство регистрирует все инциденты с обстрелами Запорожской АЭС: "Мы не сидим с закрытыми глазами, регистрируем происходящие инциденты, сообщаем о них и пытаемся ограничить участников [конфликта] от подобного рода [эскалационных] действий".

Удары по объектам ядерной инфраструктуры недопустимы вне зависимости от того, "на территории какой страны они находятся".

О партнерстве с Ираном