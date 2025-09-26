Удары по объектам ядерной инфраструктуры недопустимы вне зависимости от того, на территории какой страны они расположены, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, агентство воздерживается от того, чтобы "показывать пальцем" на виновных в обстрелах Запорожской АЭС, чтобы сохранять возможность диалога и с Россией, и с Украиной.
ТАСС собрал основные заявления главы МАГАТЭ.
О наблюдении за ситуацией на ЗАЭС
- МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС в целях обеспечения ее безопасности: "Указание на ответственных ограничивает возможности взаимодействия со сторонами конфликта. Мы воздерживаемся от установления прецедента указанием на виновных, что могло бы осложнить работу агентства по основной задаче - обеспечению ядерной безопасности".
- Агентство регистрирует все инциденты с обстрелами Запорожской АЭС: "Мы не сидим с закрытыми глазами, регистрируем происходящие инциденты, сообщаем о них и пытаемся ограничить участников [конфликта] от подобного рода [эскалационных] действий".
- Удары по объектам ядерной инфраструктуры недопустимы вне зависимости от того, "на территории какой страны они находятся".
О партнерстве с Ираном
- МАГАТЭ не фиксирует признаков того, что Иран занимается повышением уровня обогащения урана: "Вряд ли они [власти Ирана] будут этим заниматься сейчас, в условиях международной напряженности. Часть центрифуг была уничтожена, однако некоторые остались нетронутыми - на других объектах".
- Иран остается незаменимым партнером МАГАТЭ, агентству важно сохранить сотрудничество с Тегераном: "Мы стараемся восстановить отношения с Ираном, потому что они незаменимы. Даже после ударов по ядерным объектам исламской республики очень важно, чтобы Иран продолжал сотрудничать с нами".
- Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным глава МАГАТЭ провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами: "Мы могли обменяться взглядами, я постарался его понять, каковы его ожидания от работы МАГАТЭ в Иране. Я же подчеркнул важность наших попыток восстановить отношения, независимо от того, насколько это трудно. Нужно стабилизировать ситуацию, чтобы создать более стабильный контекст на Ближнем Востоке".