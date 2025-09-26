МАГАТЭ не фиксирует повышения Ираном уровня обогащения урана

Вряд ли власти исламской республики будут этим заниматься сейчас, отметил глава агентства Рафаэль Гросси

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксирует признаков того, что Иран занимается повышением уровня обогащения урана. Об этом заявил гендиректор этой международной организации Рафаэль Гросси.

"Удары по Ирану были нанесены, были поражены объекты иранской ядерной инфраструктуры, где происходила деятельность по обогащению урана. Мы не видим признаков, указывающих непосредственно на то, что Иран повышает уровень обогащения урана. Вряд ли они [власти Ирана] будут этим заниматься сейчас, в условиях международной напряженности. Часть центрифуг была уничтожена, однако некоторые остались нетронутыми - на других объектах. Теоретические такие возможности (обогащения - прим. ТАСС) у Ирана есть", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".