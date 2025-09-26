Строительство первой АЭС в республике в Алма-Атинской области было утверждено на референдуме в октябре 2024 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет всестороннюю поддержку Казахстану на пути к внедрению атомной энергетики. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в Москве на Мировой атомной неделе.

"Мы сотрудничаем с вашим правительством, с регулирующими органами в сфере ядерной энергетики, с [другими] органами власти, чтобы помочь в подготовке страны к использованию атомной энергии. <...> Мы будем оказывать Казахстану поддержку на этом пути", - отметил он.

Строительство первой АЭС в Казахстане в Алма-Атинской области было утверждено на референдуме в октябре 2024 года.