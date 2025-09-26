Гросси призвал не допустить распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что "в этом регионе практически постоянно наблюдаются конфликты", "царит невероятная напряженность"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в Москве на Мировой атомной неделе, подчеркнул необходимость не допустить распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

"Кое-что мы можем сделать [для установления мира на Ближнем Востоке]. И самое важное - постараться не допустить, чтобы в распоряжении стран региона оказалось ядерное оружие", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, "в этом регионе практически постоянно наблюдаются конфликты", "царит невероятная напряженность". "Вообразите, какой могла бы быть ситуация, если бы у трех, четырех, пяти, шести [ближневосточных] стран оказалось ядерное оружие. Положение стало бы крайне опасным", - подчеркнул Гросси. "Нельзя допустить этого", - резюмировал он.