Позиции WhatsApp более уязвимы, поскольку мессенджер "давно не предлагает ничего нового своим пользователям и удерживает аудиторию исключительно "по старой памяти", отметил зампред думского комитета по информполитике

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Удобный инструмент по переносу чатов и групп в сочетании с интеграцией государственных сервисов в национальном мессенджере Мax может стать серьезным аргументом для окончательного отказа россиян от WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

"Если МАХ сможет реализовать достаточно удобный инструмент по переносу чатов и групп из WhatsApp, вкупе с интеграцией госсервисов это станет действенным аргументом по окончательному отказу россиян от продукта экстремистской организации Meta", - отметил он на конференции, посвященной Telegram.

По его словам, позиции WhatsApp сегодня более уязвимы, поскольку мессенджер "давно не предлагает ничего нового своим пользователям и удерживает аудиторию исключительно "по старой памяти".

При этом будущее Telegram на российском рынке, подчеркнул Горелкин, прежде всего зависит от самого мессенджера. "Многие участники конференции говорили, что ощущают себя брошенными: мессенджер никак не коммуницирует со своим комьюнити, ни на одну из многочисленных конференций о Telegram своих представителей не отправляет - и сегодняшнее мероприятие не стало исключением", - констатировал он.

Первый зампред думского комитета по информполитике добавил, что создатель Telegram Павел Дуров использует подобную стратегию во многих странах. "К чему это приведет, посмотрим. Но повторения французского кейса создателю Telegram я искренне не желаю", - заключил Горелкин.