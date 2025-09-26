В пресс-службе сервиса сообщили, что специалисты уже устранили сложности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс пэй" работает штатно, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Наши специалисты уже устранили сложности. С проблемой столкнулись некоторые пользователи, сейчас сервис "Яндекс пэй" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пользователя в России жаловались "Яндекс пэй" - в основном на невозможность войти в личный кабинет. При попытке войти в учетную запись всплывало окно ошибки, система циклично предлагала либо попробовать еще раз, либо зайти позднее.