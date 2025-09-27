Глава региона заявил, что после вхождения в состав России в республике впервые начали возводить новое жилье

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 6 тыс. объектов инфраструктуры восстановили в муниципалитетах Луганской Народной Республики с момента вхождения региона в состав России в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, с момента вхождения республики в состав РФ положительные изменения произошли во всех сферах жизни ЛНР.

"Самое главное, что за это время мы еще больше сроднились с Россией, стали участниками практически всех российских проектов, программ, акций, инициатив. <…> Мы последовательно работаем над налаживанием мирной и комфортной жизни для наших граждан. С этой целью продолжаем масштабное восстановление жилых домов, коммунальной инфраструктуры, соцучреждений и дорог. За три года совместными усилиями уже восстановлено более чем 5 800 объектов. Восстановлено свыше 2 600 километров дорог", - сказал он.

Пасечник добавил, что после вхождения региона в состав России в ЛНР впервые начали возводить новое жилье. "Благодаря преференциям свободной экономической зоны инвесторы в наших муниципалитетах возводят уже 12 жилых комплексов. В общей сложности в работе - порядка 60 проектов", - сообщил он.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.