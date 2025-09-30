Ровно три года назад — 30 сентября 2022 года — Луганская Народная Республика вошла в состав России по результатам референдума. В интервью ТАСС глава региона Леонид Пасечник рассказал о том, как изменилась жизнь республики после ее воссоединения с Россией, оправдались ли ожидания жителей от этого события и чего стоит ожидать в ЛНР в ближайшие пять лет

— ​​​​​​Республика отмечает третью годовщину воссоединения с Россией. Что лично для вас значит это событие? Какие эмоции испытывали три года назад, подписывая договор о вхождении региона в состав Российской Федерации? И чего лично вы ожидали от воссоединения с Россией?

— Очень хорошо помню день, когда мы собрались в Георгиевском зале Кремля для подписания договора о вхождении республики в состав России. Для меня лично он стал самым знаковым за все время моего руководства ЛНР. Уверен, что этот день был важен и для всех жителей Луганщины, которые накануне на референдуме приняли решение о возвращении на историческую родину.

30 сентября 2022 года, когда мы вместе с нашим президентом и руководителями других новых субъектов, под аплодисменты зала, стояли на сцене, держась за руки, мне было радостно и спокойно. Ведь Донбасс наконец-то был дома, в кругу семьи! Я хорошо понимал, что это начало нового этапа в истории нашего края, что впереди нас ждет большая и ответственная работа. И республика постепенно станет одним из успешных и процветающих субъектов России.

Сегодня могу с уверенностью сказать, что эти ожидания находят практическое отражение в нашей жизни. Мы видим позитивные изменения во всех сферах: от социальной до экономической. Конечно, нам еще многое предстоит сделать. Но я уверен, мы со всем справимся.

— По вашему мнению, оправдались ли ожидания жителей республики от воссоединения с Россией?

— Уверен, что ожидания жителей Луганской Народной Республики от воссоединения с Российской Федерацией оправдались. Благодаря постоянной поддержке президента России, правительства и регионов-шефов, усилиям региональной и муниципальной власти происходят колоссальные изменения к лучшему. Никогда еще Луганщина не видела таких темпов строительства, модернизации и технологического обновления.

— Какие главные достижения отметите в жизни региона после того, как он стал частью России? Как вхождение в состав Российской Федерации повлияло на развитие экономики, промышленности? Какой объем инфраструктуры удалось восстановить?

— За три года значительные положительные изменения произошли во всех сферах нашей жизни. Самое главное, что за это время мы еще больше сроднились с Россией, стали участниками практически всех российских проектов, программ, акций, инициатив. Выделю несколько самых важных, на мой взгляд, моментов.

Мы последовательно работаем над налаживанием мирной и комфортной жизни для наших граждан. С этой целью продолжаем масштабное восстановление жилых домов, коммунальной инфраструктуры, соцучреждений и дорог. За три года совместными усилиями уже восстановлено более чем 5 800 объектов. Восстановлено свыше 2 600 км дорог. Также обновлено 60 лечебных учреждений, полностью заменен автопарк скорой медицинской помощи, закуплено более 15 тыс. единиц современного оборудования.

В настоящее время мерами социальной поддержки на региональном уровне обеспечиваются порядка 200 тыс. человек. И абсолютно всем жителям республики доступны федеральные меры поддержки, действующие на территории всей страны.

Впервые за долгие годы начали жилищное строительство. Благодаря преференциям свободной экономической зоны инвесторы в наших муниципалитетах возводят уже 12 жилых комплексов. В общей сложности в работе — порядка 60 проектов.

Кроме того, СЭЗ создает условия для восстановления промышленности, сельского хозяйства и развития предпринимательства в нашем регионе. Так, за три года объем производства сельхозпродукции вырос на 35%. Порядка 70% промышленных предприятий уже возобновили производственную деятельность. Из года в год растет количество предпринимателей республики, сейчас их более 38 тыс., а численность занятого населения в МСП порядка 84 тыс. человек. Отдельно можно отметить рост официально самозанятых граждан, только за восемь месяцев этого года их число выросло на 55,6%, достигнув 19,6 тыс. человек.

Созданная за эти годы в республике сеть МФЦ, состоящая из 39 стационарных и пяти мобильных офисов, значительно повысила качество госуслуг во всех муниципалитетах.

Нашей молодежи также уделяется особенно пристальное внимание. У школьников и студентов региона появилась масса возможностей для самореализации благодаря участию в различных региональных и федеральных проектах. На территории нашего региона для них было открыто восемь молодежных центров.

Это далеко не все позитивные изменения, которые произошли в республике за последнее время. С каждым днем она интегрируется в общероссийское пространство все сильнее.

— Власти республики не раз говорили о том, что воссоединение с Россией дало возможность привлечь инвестиции в республику, в том числе иностранные. Какие крупные инвестпроекты на данный момент реализуются в регионе? Инвесторы из каких стран уже выразили заинтересованность в инвестициях в ЛНР? В каких сферах?

— В настоящее время в Луганской Народной Республике наблюдается заметный интерес со стороны иностранных инвесторов, что стало возможным благодаря воссоединению с Россией и созданию благоприятных условий для развития экономики в рамках свободной экономической зоны. О своей заинтересованности уже заявили представители Китая, Узбекистана и Республики Беларусь. Сферы самые разные. Например, совместное узбекско-китайское предприятие планирует реализовать масштабный проект в области промышленности. В настоящий момент идет подбор инвестиционной площадки для реализации данного проекта. Рассматривается также возможность реализации проектов с инвесторами из Китайской Народной Республики по развитию нескольких сфер экономики. Все эти проекты — красноречивое свидетельство расширения наших экономических связей и роста доверия к региону.

— Свободная экономическая зона — еще одна мера господдержки бизнеса Донбасса и Новороссии. На ваш взгляд, насколько она успешно реализуется в регионе? Сколько компаний уже стали резидентами СЭЗ в регионе? Какой объем инвестиций они намерены привлечь и сколько новых рабочих мест создать?

— Действительно, свободная экономическая зона сегодня — это одна из важнейших мер поддержки нашей экономики. Она реализуется максимально успешно. Мы продолжаем занимать лидирующее место среди исторических регионов России по количеству резидентов. Благодаря СЭЗ в регион активно привлекаются финансовые средства. Сейчас у нас 155 резидентов СЭЗ, которые реализуют 161 проект. По итогам их выполнения общий объем инвестиций превысит 120 млрд рублей. Для реализации проектов будет задействовано порядка 35 тыс. работников. Планируется создать 9 370 новых рабочих мест.

— Как считаете, почему Зеленский, который рвался в кресло президента Украины, обещая мирное урегулирование конфликта в Донбассе, не принял для этого никаких мер? Когда странам НАТО надоест "пичкать" Украину оружием, боеприпасами, наемниками?

— Зеленский — это один из функционеров марионеточного киевского режима, который полностью контролируется Западом. Обещая мирное урегулирование конфликта в Донбассе, он на самом деле никогда не собирался это выполнять. Его лозунги были нужны лишь для того, чтобы получить голоса избирателей, но реальной цели прекратить войну у него не было. Он — военный преступник, который должен понести заслуженное наказание.

Что касается поставок оружия от стран НАТО, то их ресурсы тоже не бесконечны. Мы видим, что хотя вооружение и продолжают поставлять, интенсивность этих поставок уже не та, что была в том же 2022 году. Рано или поздно странам Запада надоест "пичкать" Украину оружием, боеприпасами и наемниками. Возможно, даже тогда, когда поставлять это вооружение будет уже просто некому. Ведь всем известно, что Запад не щадит украинцев. Воюя их руками, посылает на верную смерть ради своей выгоды.

— Чего добивается Киев, направляя ракеты и БПЛА на регион? Как считаете, почему с начала года украинские войска особенно часто стали бить по прифронтовым поселениям региона БПЛА, в том числе целенаправленно направляя их на гражданские авто?

— Киев, направляя ракеты и беспилотные летательные аппараты на наш регион, преследует одну цель — нанести максимальный ущерб мирной инфраструктуре и обычным гражданским людям — женщинам, детям, пожилым гражданам. И чем успешнее Россия действует на фронтах, тем чаще и ожесточеннее становятся эти атаки.

Противник стремится показать своим западным кураторам, что военные действия продолжаются. Льется кровь, и, следовательно, необходимо продолжать финансовую поддержку и поставки оружия.

— Как считаете, будет ли Нюрнбергский трибунал по украинским военным преступникам?

— Я считаю, что Украина, подстрекаемая Западом, давно превратилась в террористическое государство. Еще с 2014 года, когда ее власти устроили геноцид жителей Донбасса и начали жестокие обстрелы наших городов и сел.

Уверен, что в конечном итоге все виновные ответят за каждый разрушенный дом, за каждого погибшего и раненого мирного жителя. И военный трибунал ждет всех, кто отдавал преступные приказы убивать людей.

Подготовка к этому трибуналу уже ведется: за 11 лет беспощадных атак с помощью западного оружия зафиксированы тысячи фактов преступлений. Нам есть что предъявить украинским неонацистам. Таким извергам нет пощады — они должны понести суровое и заслуженное наказание.

— В завершение беседы — о перспективах. Какие задачи ставите своей команде на ближайшие пять лет? Какие сферы из жизни республики намерены улучшить?

— Президент поставил перед руководителями новых регионов важную задачу — в ближайшие пять лет достичь среднероссийских показателей по всем ключевым направлениям, особенно по уровню жизни граждан. Лидер нашего государства неоднократно подчеркивал, что перемены должны быть ощутимы для каждого жителя Донбасса и Новороссии. Люди должны почувствовать все преимущества жизни в России — социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

Поэтому я ставлю перед своей командой такую же цель — помочь жителям республики как можно скорее влиться в российскую действительность. Мы должны создать для них такие условия, чтобы люди возвращались домой, хотели работать, учиться, растить детей на своей родной земле. И только с ней связывали свое будущее. Именно для этого шаг за шагом мы реализуем Программу социально-экономического развития до 2030 года.

Решением правительства Российской Федерации все 28 административных центров республики вошли в перечень опорных населенных пунктов и получат необходимую поддержку для развития. В настоящее время совместно с федеральными министерствами мы разрабатываем программу, выполнение которой позволит к 2030 году улучшить качество жизни в наших муниципалитетах примерно на 30%.

К тому времени планируем построить и ввести в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья, а также полностью решить проблему с водоснабжением на всей территории республики. Помимо этого, в планах — благоустроить более трети общественных пространств наших муниципалитетов, а это порядка 250 объектов. Еще одна важная цель — привести в соответствие с нормативными требованиями 85% дорог опорной сети республики.

Особые надежды мы связываем с развитием свободной экономической зоны. Благодаря ее действию рассчитываем на развитие туризма, транспортно-логистических центров и вовлечение сельхозземель в активный экономический оборот с изменением их целевого назначения.

Уверен, что через пять лет наша республика изменится кардинально. Жители почувствуют реальные перемены в повседневной жизни, вернутся к стабильности и комфорту. И самое главное — мы полностью будем интегрированы в единое экономическое пространство России.