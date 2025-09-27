"Аэрофлот" запустил рейсы между Краснодаром Екатеринбургом, Новосибирском и Уфой

Они будут регулярными

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению регулярных рейсов между Краснодаром и городами Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. Рейсы выполнены с полной коммерческой загрузкой, сообщил авиаперевозчик.

"Сегодня утром вылетел первый рейс из столицы Урала [Екатеринбурга в Краснодар], а днем из Уфы [в Краснодар] и из Краснодара в Новосибирск", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

Рейсы в Екатеринбург будут выполняться ежедневно, в Новосибирск и Уфу - три-четыре раза в неделю, уточнили в авиакомпании.