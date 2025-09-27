Иск сети "Красное и белое" к вологодским властям рассмотрят 23 октября

Предварительное судебное заседание по иску завершилось

МОСКВА, 27 сентября. Рассмотрение иска компании "Альфа-М" (юридическое лицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития Вологодской области об отмене приказа на приостановление лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе назначено на 23 октября. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Предварительное судебное заседание по иску завершено. Основное заседание назначено на 23 октября на 10:15 мск", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть магазины в Вологодской области.

Как сообщал 25 сентября заместитель губернатора - министр экономического развития области Дмитрий Родионов, с марта 2025 года закрылись, перепрофилировали свою деятельность или не имеют возможности торговать алкоголем 370 алкомаркетов из 610. Закрыты 43 "наливайки" из 87, а также 148 вейп-шопов из 316. Ограничения действуют с 1 марта 2025 года: в будни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов.