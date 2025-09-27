Главный аэропорт Польши закрыли до утра 28 сентября

В диспетчерской службе аэропорта не уточнили причины закрытия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный аэропорт Польши - варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена - закрылся на прием и вылет самолетов до утра 28 сентября. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск)", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины закрытия, однако напомнил, что предупреждение о прекращении взлетно-посадочных операций заранее довели до сведения всех авиакомпаний.

Ранее в беседе с ТАСС представитель диспетчерской службы аэропорта также сообщал о том, что аэропорт имени Фредерика Шопена будет закрыта как предстоящей ночью, так и в ночь на 29 сентября.

Изменение регламента работы аэропорта повлекло за собой отмену двух рейсов - из Гамбурга и Копенгагена. Кроме того, рейс из Мальты перенаправили на посадку в аэропорт города Катовице, а еще два самолета - из Лондона и Парижа - приземлились в варшавском аэропорту Модлин.