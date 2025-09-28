В частности, совместное узбекско-китайское предприятие планирует запустить в республике крупный промышленный проект

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Китай, Узбекистан и Республика Беларусь планируют инвестировать в разные сферы экономики Луганской Народной Республике. Так, совместное узбекско-китайское предприятие намерено запустить в ЛНР крупный промышленный проект, сообщил в интервью ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В настоящее время в Луганской Народной Республике наблюдается заметный интерес со стороны иностранных инвесторов, что стало возможным благодаря воссоединению с Россией и созданию благоприятных условий для развития экономики в рамках свободной экономической зоны. О своей заинтересованности уже заявили представители Китая, Узбекистана и Республики Беларусь. Сферы самые разные. Например, совместное узбекско-китайское предприятие планирует реализовать масштабный проект в области промышленности. В настоящий момент идет подбор инвестиционной площадки для реализации данного проекта", - сказал он.

Пасечник добавил, что инвесторы из Китая намерены вложить средства в развитие сразу нескольких сфер экономики, однако каких именно не уточнил.

По его словам, заинтересованность иностранных инвесторов в сотрудничестве с ЛНР - "красноречивое свидетельство расширения наших экономических связей и роста доверия к региону".

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 сентября.