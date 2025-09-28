Окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп, указал вице-президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США. Это движущая сила его решений в сферах внешней политики и обороны. И ту же логику мы применим, отвечая на этот вопрос о Tomahawk, - отметил Вэнс, говоря о возможности таких поставок. - Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас".

На вопрос о том, поддерживает ли он такие поставки, Вэнс ответил: "Прямо сейчас, как говорил президент, мы рассматриваем это. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов со стороны европейцев". Говоря о поставках американских вооружений Украине, Вэнс также констатировал: "Теперь европейцы покупают вооружения у США, а не так, что мы отдаем его".

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В ней, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорится, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Дальность полета ракеты составляет 2,5 тыс. км, она может нести до 450 кг взрывчатки. Вооружения такой дальности США до сих пор Украине не передавали. Стоимость одной ракеты составляет около $2 млн.