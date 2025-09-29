Это позволит избежать негативного инфляционного финансирования бюджета, считает министр финансов России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

"Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)", - сказал Силуанов.

Он объяснил, что выбор в качестве дополнительной меры "повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%" обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

"С точки зрения изменения динамики потребительских цен данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер", - констатировал министр.

Силуанов отметил, что размер стандартной ставки 22% соответствует уровням НДС в европейских странах: Ирландия, Польша, Португалия, Словакия - 23%; Словения, Италия - 22%, Аргентина, Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Испания - 21%. При этом он добавил, что есть страны и с более высокими ставками налога.

Минфин России предлагает увеличить стандартную ставку налога НДС с 20% до 22%, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Дополнительные доходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что уже в среднесрочной перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда. Это в свою очередь позволит ЦБ снизить ключевую ставку. В итоге страна сможет выйти на низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики, отмечали в министерстве.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.