НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Диалог по поставкам в Индию новых видов российских вооружений продолжается. Об этом заявил журналистам советник-посланник посольства РФ в республике Роман Бабушкин.

Отвечая на вопрос о возможности поставок в Индию новых ЗРК С-400 или С-500, а также истребителей Су-57, дипломат сказал, что "все эти варианты рассматриваются в Индии".

"Мы ведем с Индией очень продвинутый диалог по всем видам сотрудничества в области обороны", - отметил Бабушкин, подчеркнув важность того, что Москва сейчас делится с Нью-Дели технологиями, которые основаны на современном военном опыте.

"Мы единственная страна в мире, которая может предложить Индии такое современное оружие, как истребитель пятого поколения, с совместным производством его компонентов и лицензированием", - указал он.

Говоря о ЗРК С-400, советник-посланник отметил, что эта система ПВО не раз доказала свою эффективность. По его словам, поставки в Индию очередной партии намечены на конец 2026 года.

"Ракеты BrahMos также являются частью нашего широкого сотрудничества и обладают абсолютно неограниченным потенциалом для модернизации с точки зрения их тактических параметров. Это, безусловно, один из лучших примеров передового и надежного оборонного сотрудничества, которое только может быть у двух стран", - заключил Бабушкин.

Ранее газета The Print сообщала со ссылкой на источники, что правительство Индии рассматривает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала за счет приобретения дополнительных российских систем С-400 "Триумф" или комплексов нового поколения С-500 "Прометей". Как сообщил ТАСС источник в ведущей индийской авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), компания рассчитывает сотрудничать с Россией по новейшему истребителю пятого поколения Су-57.