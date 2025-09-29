Это сотрудничество не только даст новый импульс развитию порта Мурманск, но и укрепит роль Трансарктического транспортного коридора, сообщил губернатор региона Андрей Чибис

МУРМАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и китайская судоходная компания NewNew Shipping Line договорились об организации регулярных контейнерных перевозок через незамерзающий порт Мурманск. Стороны намерены совместно развивать портовую инфраструктуру, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Соглашение между правительством Мурманской области и NewNew Shipping Line подписали на рабочей встрече с председателем компании Фан Юсинь. Мы определили два ключевых направления: организация регулярных контейнерных перевозок через незамерзающий порт Мурманск. Совместное развитие портовой инфраструктуры, что будет способствовать увеличению грузооборота и улучшению логистики по важнейшему арктическому маршруту", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.

По мнению главы региона, это сотрудничество не только даст новый импульс развитию порта Мурманск, но и укрепит роль Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь, как ключевого маршрута для международной торговли и экономического взаимодействия между странами.

Как сообщал в августе гендиректор китайской компании Кэ Цзинь, NewNew Shipping планирует несколько логистических маршрутов, включая маршрут до Санкт-Петербурга, затем в Казань, экспресс-маршрут из Китая в Европу, включающий в себя терминал Дэн Сяопина. Также планирует открытие маршрутов из Казани в Архангельск, далее в Китай по арктическому маршруту.

В июле 2024 года NewNew Shipping Line запустила проходящий по Северному морскому пути новый торговый маршрут "Арктический экспресс № 1". Он связал по СМП с Архангельском основные порты КНР: Шанхай и Нинбо.