Доступ к онлайн-казино и нелегальным ставкам предложили заблокировать

Без подобных ограничений сложно добиться эффективной реализации предложений Минфина по увеличению налогов на игорный бизнес, считает член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Введение новых налогов в отношении букмекеров должно сопровождаться полным искоренением нелегальных участников рынка - для этого в том числе необходимо блокировать доступ россиян к онлайн-казино и незаконным ставкам. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Без введения жестких ограничений на работу нелегальных букмекеров, блокировки возможностей для доступа всех граждан России к онлайн-казино, к любым ставкам, включая ставки на криптовалюты и политические события, сложно добиться полной и эффективной реализации предложений Минфина по увеличению налогов на игорный бизнес. Чтобы повысить высокую собираемость налогов в этой сфере, нужно зачищать весь теневой бизнес, включая переводы на онлайн-казино через криптовалюту", - сказал Машаров.

По мнению Машарова, чтобы не допустить плавного сокращения расходов букмекеров на спортивные и социально значимые мероприятия, необходимо пересмотреть некоторые законодательные акты. "Надо расширить полномочия Единого регулятора азартных игр, направить все силы и возможности правоохранительных органов на борьбу с онлайн-казино и нелегальными ставками, так как через них идет втягивание молодежи и несовершеннолетних в преступные замыслы недружественных правительств", - сказал Машаров.

Согласно проекту федерального бюджета, поступления от налога на игорный бизнес в 2026 году составят 74,23 млрд рублей, в 2027 году - 101,9 млрд рублей, в 2028 году - 105,9 млрд рублей. Ставки налога на игорный бизнес для букмекерских контор и тотализаторов будут повышены. Норматив зачисления налога в федеральный бюджет устанавливается 100% с 2026 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение налога на игорный бизнес может принести бюджету РФ порядка 300 млрд рублей за три года, а налог на прибыль букмекерских контор - около 17 млрд рублей.