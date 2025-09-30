Президент холдинга Денис Пак считает предложенные Минпромторгом инициативы в механизме расчета утилизационного сбора балансом интересов потребителей и производителей

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Предложенные Минпромторгом России изменения в механизме расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей в РФ создают баланс между интересами потребителей и производителей, а также являются шагом, направленным на устойчивое развитие автомобильной отрасли. Такое мнение высказал ТАСС президент холдинга "Автотор" Денис Пак.

"Предложенные Минпромторгом изменения в механизме расчета утилизационного сбора - это шаг, направленный на устойчивое развитие автомобильной отрасли и повышение ее технологической независимости", - сказал Пак. Он добавил, что инициатива создает "баланс между интересами потребителей и производителей, формируя базу для будущего развития отрасли".

"Для массового сегмента, в том числе автомобилей мощностью до 160 л. с., сохраняются действующие коэффициенты, что гарантирует доступность автомобилей для потребителей", - отметил глава холдинга.

По его словам, новый подход нацелен на поддержку добросовестных участников рынка, которые обеспечивают гарантии и долгосрочную ответственность перед конечными потребителями, что создает более прозрачные и предсказуемые правила игры.

"Обновленный механизм формирует условия для инвестиций в ключевые технологии и компоненты - двигатели, трансмиссии, системы управления и иные сложные системы, - считает Пак. - Именно эти направления определяют технологическую независимость промышленности и позволяют планировать долгосрочные проекты по углублению локализации".

История вопроса

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает изменить с 1 ноября принцип расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей в России. Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минпромторгом в ответ на обращение ассоциации "Объединение автопроизводителей России" к главе ведомства Антону Алиханову с просьбой пересмотреть систему расчета утилизационного сбора ввозимых автомобилей, увязать прогрессивную шкалу, прежде всего, с мощностью двигателя, а не с его объемом. Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 л. с.

Производители отмечают, что значительная часть импорта автомобилей через физических лиц осуществляется по схемам, когда машины оформляются на физлиц по льготным ставкам утилизационного сбора, несмотря на их ввоз бизнес-структурами. При использовании такой "серой схемы" бюджет недополучает значительные суммы, и такие автомобили ввозятся без гарантий их качества, также зачастую без надлежащего обслуживания. Алиханов ранее отметил в интервью ТАСС, что, в частности, корректировка утильсбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, в том числе выпускаемых на перезапущенных площадках, поскольку российским автопроизводителям доступен комплекс мер государственной поддержки.