Секретариат организации призвал СМИ проявлять точность и ответственность в своих сообщениях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК опроверг сообщения в СМИ, в которых утверждается, что страны "восьмерки" ОПЕК+ планируют увеличивать добычу на 500 тыс. баррелей в сутки в течение трех месяцев. Эти заявления являются неточными и вводящими в заблуждение, говорится в сообщении организации, опубликованном в X.

"В настоящее время обсуждения между соответствующими министрами относительно предстоящей встречи еще не начинались. В связи с этим секретариат ОПЕК настоятельно призывает средства массовой информации проявлять точность и ответственность в своих сообщениях, чтобы не подпитывать ненужные спекуляции на нефтяном рынке", - заявили в ОПЕК.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов сообщило, что "восьмерка" стран ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрит вопрос об ускоренном выходе из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 млн б/с и наращивании добычи на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

На воскресенье, 5 октября, назначена встреча "восьмерки" ОПЕК+, где они определят план по добыче нефти на ноябрь.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, а в сентябре - 547 тыс. б/с.

Ранее страны - участницы альянса ОПЕК+ на заседании восьми ведущих стран ОПЕК+ договорились об увеличении квот на добычу нефти на октябрь на 137 тыс. баррелей в сутки.