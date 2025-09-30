Мероприятие соберет представителей власти, руководителей компаний и отраслевых экспертов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цифровизацию российской транспортной отрасли, новые сервисы и ключевые направления развития транспорта и логистики обсудят в Москве на III Международном форуме "Цифровая транспортация 2025".

Форум ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" пройдет уже в третий раз и соберет представителей власти, руководителей компаний и отраслевых экспертов. Ключевыми темами мероприятия станут развитие единых цифровых решений на транспорте по всей стране, кибербезопасность транспорта, перспективы и опыт внедрения беспилотных систем в отрасли, а также переход на электронные перевозочные документы.

В рамках форума состоится заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система", посвященное цифровизации транспорта и обмену лучшими практиками между регионами. Министерство транспорта РФ ранее предложило создать карту цифровых транспортных решений в российских регионах для обмена опытом и распространения эффективных технологических решений.

Параллельно с деловой программой будет работать выставка "Транспорт будущего уже здесь", на которой можно будет увидеть в том числе прототипы беспилотного транспорта.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.