Песков назвал глупыми утверждения Киева, будто Россия "бомбит" ЗАЭС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это российская атомная станция

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми утверждения Владимира Зеленского, будто РФ наносит ущерб Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атомная станция - российская, и атакует ее как раз-таки Украина.

"Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, - указал он. - По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же и контролирует".

"Это российская станция, она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции", - добавил представитель Кремля.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, будто один из питающих ЗАЭС резервных генераторов вышел из строя, и бездоказательно обвинил в этом Россию, якобы обстреливающую собственный ядерный объект. РФ многократно фиксировала обстрелы АЭС с украинской стороны, в том числе во время инспекций МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. Это самая крупная в Европе атомная станция, ее 6 энергоблоков суммарно способны вырабатывать 6 ГВт электроэнергии. Сейчас они находятся в состоянии "холодный останов" и электричества не вырабатывают. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.