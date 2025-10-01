Песков назвал воровством планы передать Украине €2 млрд замороженных активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Еврокомиссии о передаче Украине €2 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ незаконным изъятием и воровством.

"Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря - о воровстве", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС направит Украине около €2 млрд на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов.

Представитель Кремля отметил, что Москва уже реагировали неоднократно на эти процессы на самых различных уровнях.

Евросоюз и Украина договорились о выделении €2 млрд на разработку беспилотников. "Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь. Поэтому, если говорить конкретно, мы договорились с Украиной о выделении в общей сложности €2 млрд на беспилотники", - заявила Урсула фон дер Ляйен.